2020-06-09T16:09:58+03:00
Общество

Панков о пьяном ДТП с Ефремовым: Закон един для всех

По новому закону артисту грозит до 12 лет тюрьмы
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Депутат ГД Николай Панков в своем канале «Пара слов» высказался о нашумевшем ДТП с Михаилом Ефремовым.

- Тема дня сегодня, к сожалению, очень грустная. ДТП со смертельным исходом с участием знаменитого актера Михаила Ефремова. Не буду пересказывать новости — все их смотрели.

Скажу одно. Депутаты полностью разделяют мнение Вячеслава Володина, что закон один для всех. Не важно, кто ты, сколько наград получил, и каким народным или заслуженным стал. Виноват — неси ответственность за свои деяния.

Напомню, что мы приняли закон отягчающий, для тех кто был пьяным за рулем. Срок наказания увеличивается до 12 лет, если смерть одного человека.

Володин призвал не допустить давления на следствие и поручил Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции взять ход расследования под свой контроль, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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