В Саратове задержали рецидивиста - «сканериста»
Полиция задержала 52-летнего рецидивиста, который обокрал машину в Кировском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, злоумышленник обокрал транспорт пенсионеров, которые пошли на рынок. Он унес сумку с документами и вещами, сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.
Потерпевшим позвонили из полиции и сообщили о преступлении, так прервался их поход за продуктами.
Злоумышленника поймали на месте совершения преступления. Выяснилось, что он воспользовался «сканером» — устройством, с помощью которого можно открывать чужой транспорт без ключа. Мужчина приобрел его после выхода из тюрьмы, после очередной неудачной попытки устроиться на работу.
Проверяется его причастность к совершению других правонарушений. Сейчас злоумышленник находится под стражей, на него завели уголовное дело.
В Саратове задержали вора-сканериста.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU