В Саратове задержали рецидивиста - «сканериста»

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:08:33+03:00

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Полиция задержала 52-летнего рецидивиста, который обокрал машину в Кировском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, злоумышленник обокрал транспорт пенсионеров, которые пошли на рынок. Он унес сумку с документами и вещами, сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

Потерпевшим позвонили из полиции и сообщили о преступлении, так прервался их поход за продуктами.

Злоумышленника поймали на месте совершения преступления. Выяснилось, что он воспользовался «сканером» — устройством, с помощью которого можно открывать чужой транспорт без ключа. Мужчина приобрел его после выхода из тюрьмы, после очередной неудачной попытки устроиться на работу.

Проверяется его причастность к совершению других правонарушений. Сейчас злоумышленник находится под стражей, на него завели уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783983" frameborder="0"></iframe> В Саратове задержали вора-сканериста.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU