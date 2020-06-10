Среда в Саратовской области будет жаркой, ветреной и мокрой

10 Июнь 2020 2020-06-09T13:05:47+03:00

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В Саратовской области сегодня, 10 июня, ожидается теплая погода с дождями и ветром.

- Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Утром — туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер подует с северо-востока и востока со скоростью 5–10 м/с, во время молний он усилится — порывы достигнут 14 м/с.

В то же время температура днем поднимется до +24…+29 градусов.

В Саратове днем также обещают кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер будет слабый, 3–8 м/с, но северного и северо-восточного направлений.

Температура днем в облцентре поднимется до +27…+29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU