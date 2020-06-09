Замглавы Роспотребнадзора: Второму этапу снятия ограничений Саратовская область не соответствует
Замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала о готовности региона ко второму этапу выхода из ограничений.
На брифинге в Минздраве она отметила, что по показателю распространенности заболевания регион пока не готов ко второму этапу.
Показатель распространенности у нас составляет 1,17, а должен быть не более 0,8.
Другие показатели соответствуют необходимому — 76,5% свободного коечного фонда и тестирование 125,75 на 100 тыс. населения в сутки.
Также она объяснила парадокс: несмотря на периодическое повышение числа заболевших, было принято решение о снятии ряда ограничений.
- Мы исходим из определенной методики по количеству заболевших и приросту. Тонкости объяснять не буду, но показатели мы высчитываем каждый день, — подчеркнула она.
Надежда Матвеева с осторожностью сообщила о выходе на плато.
- Если не принимать во внимание «свечку» заболеваемости, то можно осторожно говорить о плато. Но хотелось бы, чтобы он был на более низком уровне, — сказала она.
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ИСТОЧНИК KP.RU