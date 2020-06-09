Саратовцы смогут задать вопрос прокурору города
Завтра пройдет прямая линия
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Завтра, 10 июня, с 10:00 до 12:00 состоится прямая линия прокурора Саратова Сергея Ломакина и первого заместителя прокурора города Дениса Смирнова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свой вопрос можно задать по телефонам: 49-61-07 и 26-02-49, а еще через Skype по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU