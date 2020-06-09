Житель Советского района получил срок за коноплю в сундуке

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:21:17+03:00

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Суд признал 49-летнего жителя Советского района виновным в незаконном приобретении и хранении конопли в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 10 февраля около 16:00 к мужчине пришли полицейские.

Во время обыска в его сундуке обнаружили 295,9 грамма марихуаны и 642,9 грамма конопли.

За это гражданину дали три года условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU