Житель Советского района получил срок за коноплю в сундуке
Суд признал 49-летнего жителя Советского района виновным в незаконном приобретении и хранении конопли в крупном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 10 февраля около 16:00 к мужчине пришли полицейские.
Во время обыска в его сундуке обнаружили 295,9 грамма марихуаны и 642,9 грамма конопли.
За это гражданину дали три года условного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU