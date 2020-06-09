2020-06-09T12:26:46+03:00
Общество

Когда в Саратове откроют парки: Роспотребнадзор объявил дату

Санитарные врачи считают парки опаснее бань и магазинов в ситуации с распространением коронавируса
Екатерина Семенова
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Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда МатвееваЗамруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева
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В саратовском Роспотребнадзоре объяснили нежелание открыть для населения парки и зоны отдыха, при этом доступны для посещения бани, магазины, храмы.

По словам замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежды Матвеевой, именно в зеленых зонах санитарные врачи видят опасность концентрации людей.

- Закрыты не все зоны, а только парки. Они небольшие по площади, а летом это популярное место отдыха, там будет концентрация людей и рост контактов. Поэтому считаем их открытие нецелесообразным, — заявила Матвеева.

- Там невозможно рассредоточить население, невозможно организовать какой-то график посещения. Поэтому до 21 июня парки будут закрыты, — добавила Надежда Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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