Ракетки к бою!

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:22:10+03:00

На этом пустыре вырастет новый физкультурно-оздоровительный комплекс для бадминтона. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

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В Саратове продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для бадминтона.

Деньги на возведение объекта поступили в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. С ходом строительства ФОКа в Саратове ознакомился министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.

«Сейчас все бадминтонисты с нетерпением ждут не только возобновления тренировок, но и завершения строительства ФОКа. Много лет спортсмены мечтали о том, что у них появится своя база не на окраине Заводского района, а почти в центре Саратова. Сделать мечты реальностью помог федеральный проект «Спорт - норма жизни», - написал министр на своей странице в Инстаграм. - В настоящее время ведутся работы по монтажу арматурных каркасов, бетонированию и гидроизоляции фундаментов. Уже заключен контракт на строительство самого ФОКа. Аукцион выиграла ООО «СК «Система». Сдать объект планируем в конце года».

Кроме того, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» спортивные школы области продолжают закупку экипировки и инвентаря.

«Спортивный инвентарь и форму для занимающихся отделений тенниса и бадминтона приобрела школа «Олимпийские ракетки». На эти цели в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» было выделено 1,5 миллиона рублей», - рассказал Александр Абросимов.

Новая экипировка для воспитанников саратовской школы бокса. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Экипировка членов сборных команд России и Саратовской области, победителей и призеров международных и всероссийских турниров соответствует всем стандартам профильных международных федераций.

«Например, специализированные кроссовки для бадминтона отличаются мягкой подошвой и боковой поддержкой голеностопа. Это позволяет избежать травм. Приобрели и летние, и зимние комплекты формы. Кроме того, данные средства пойдут на аренду кортов для подготовки к всероссийским и международным соревнованиям по теннису», - поделился планами Александр Абросимов.

По словам директора СШОР «Олимпийские ракетки» Инны Зубовой, приобретенная форма позволит воспитанникам учреждения достойно представить школу и регион на турнирах различного уровня.

Отметим, что в Саратовской области дополнительное финансирование в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 2020 году получили школы, которые развивают базовые для региона виды спорта. В соответствии с приказом Министерства спорта России это бадминтон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, парусный спорт, прыжки в воду, триатлон, теннис, фехтование. Поэтому порадоваться обновлению материально-технической базы могут не только бадминтонисты.

«Всего в этом году благодаря инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании национальных проектов спортивные школы олимпийского резерва Саратовской области получили 15 миллионов рублей», - подчеркнул Александр Абросимов.

Ранее комплекты экипировки, боксерские мешки и ринг размером 8 на 8 метров приобрела областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу.

«Договорились, что на соревнованиях его будут использовать не только боксеры, но и представители других видов единоборств. Кроме того, на деньги федерального проекта закуплена большая партия боксерских мешков, - рассказал Александр Абросимов. - Экипировку выбрали ту, которая соответствует стандартам Федерации бокса России. Теперь в ней ведущие спортсмены будут выступать на всероссийских соревнованиях», - отметил министр.

На федеральные средства в нашем регионе строятся и другие спортивные объекты. В первую очередь это Дворец водных видов спорта. Площадь его застройки достигает 6,5 тыс. кв. м. На объекте предусмотрены бассейны для занятий взрослых и детей, соревнований, вышки для прыжков в воду, 1000 зрительских мест и прочее. При обустройстве фасада здания (металл и стекло) намечено использовать саратовские стройматериалы. К разработке проекта внутреннего дизайна была привлечена саратовская организация.

В Энгельсе (ул. Нестерова, 122А) строится универсальная спортивная площадка, которая будет оборудована всем необходимым для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом. А в зимнее время здесь будет располагаться хоккейная коробка.

Кроме того, в рамках нацпроекта по всему региону продолжается установка уличных тренажеров для выполнения нормативов ГТО. В этом году комплексы уличных тренажеров будут установлены в Аткарском, Воскресенском, Духовницком, Новобурасском, Петровском, Пугачевском, Татищевском районах и городе Шиханы.

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ИСТОЧНИК KP.RU