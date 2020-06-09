2020-06-09T12:15:06+03:00
Происшествия

Мужчина убил пенсионерку в Лысых Горах из-за телефона и надругался над трупом

Его приговорили к пожизненному сроку
Ольга Симонова
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Мужчина убил пенсионерку в Лысых Горах из-за телефона и надругался над трупом.

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В Саратовской области осудили 43-летнего ранее судимого жителя Мордовии. Его признали виновным в убийстве, разбое и надругательстве над трупом.

- Вечером 26 октября мужчина, проживающий в Лысых Горах, вместе с коллегами отмечал День автомобилиста. После праздника он пошел домой, но по пути потерял мобильный телефон. Принявшись искать его, он присел на остановку и заметил прохожую, у которой попросил сотовый, чтобы позвонить на свой. Пенсионерка сказала, что у нее нет телефона, а в этот момент он зазвонил, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Разгневанный мужчина ударил пожилую женщину по лицу, та упала, еще один удар пришелся по животу, но уже ногой. Потерпевшая скатилась в кювет.

Убийца снял пояс с жертвы и задушил ее. После преступления он надругался над трупом и забрал телефон убитой.

Тело нашли после того, как родственники не смогли дозвониться до женщины и обратились в полицию.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и удовлетворил иск потерпевших в размере 2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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