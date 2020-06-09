2020-06-09T12:44:41+03:00
Происшествия

Парень с девушкой получили условный срок за употребление наркотиков в Саратове

На суде они раскаялись
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 18-летнему парню и девушке по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также склонении к их употреблению.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент совершения преступления юноше было 17 лет.

Установлено, что вечером 22 декабря прошлого года он вместе с 18-летней подругой пошел гулять. При себе у него были наркотики, которые он предложил девушке. После этого остатки средства она носила в своей сумке.

В тот же день молодых людей остановили полицейские, которые обнаружили у девушки в сумке два свертка с наркотиком. Экспертиза показала, что оба они ранее его употребляли.

На суде парень и девушка признались и раскаялись. Молодого человека приговорили к 3,5 года условно, а его подругу — к трем годам условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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