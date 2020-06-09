В Саратове автоматически продлевают льготы по оплате ЖКУ и взносов на капремонт

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:45:42+03:00

На эти виды помощи имеют право инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, а также люди старше 70 лет

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В Саратовской области автоматически продлеваются две меры социальной поддержки.

- Это касается льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты региона.

Напомним, на эти виды помощи имеют право инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, а также люди старше 70 лет.

Чтобы обезопасить эти категории граждан в период распространения коронавирусной инфекции, было принято решение продлевать положенные им выплаты на шесть месяцев с даты очередного заочного освидетельствования учреждениями медико-социальной экспертизы.

Данные меры будут действовать в отношении граждан, срок переосвидетельствования которых приходится на период с 1 марта до 1 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU