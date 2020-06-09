Жители Комсомольского поселка требуют от мэрии восстановить разбитую дорогу

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:38:07+03:00

Горожане не могут подъехать к своим домам [фото]

Изменить размер текста: A A

В Комсомольском поселке Саратова жители пожаловались на плохое состояние дороги на 1-м Прудном проезде.

Пост выложен в группе «Саратов онлайн», в нем горожане просят администрацию города принять срочные меры.

- Вы только хуже наделали... Теперь первый дождь размоет всю улицу, и точно ездить никто не сможет! Первое фото как раз после дождя! Жители по нашей улице возмущены, никого не устраивает! Некоторые жители даже к своему дому подъехать не могут! Мы просим принять меры срочно! — написали жители поселка Комсомольский.

Проезд к домам затруднен. Фото соцсетей

Пост сопровождается фотографиями разбитой грунтовой дороги, которая во время дождя превращается в месиво.

После дождя проехать невозможно. Фото соцсетей

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU