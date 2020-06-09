Жители Комсомольского поселка требуют от мэрии восстановить разбитую дорогу
В Комсомольском поселке Саратова жители пожаловались на плохое состояние дороги на 1-м Прудном проезде.
Пост выложен в группе «Саратов онлайн», в нем горожане просят администрацию города принять срочные меры.
- Вы только хуже наделали... Теперь первый дождь размоет всю улицу, и точно ездить никто не сможет! Первое фото как раз после дождя! Жители по нашей улице возмущены, никого не устраивает! Некоторые жители даже к своему дому подъехать не могут! Мы просим принять меры срочно! — написали жители поселка Комсомольский.
Проезд к домам затруднен. Фото соцсетей
Пост сопровождается фотографиями разбитой грунтовой дороги, которая во время дождя превращается в месиво.
После дождя проехать невозможно. Фото соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU