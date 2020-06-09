2020-06-09T11:38:07+03:00
Общество

Жители Комсомольского поселка требуют от мэрии восстановить разбитую дорогу

Горожане не могут подъехать к своим домам [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Жители Комсомольского поселка жалуются на плохую дорогу. Фото соцсетейЖители Комсомольского поселка жалуются на плохую дорогу. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

В Комсомольском поселке Саратова жители пожаловались на плохое состояние дороги на 1-м Прудном проезде.

Пост выложен в группе «Саратов онлайн», в нем горожане просят администрацию города принять срочные меры.

- Вы только хуже наделали... Теперь первый дождь размоет всю улицу, и точно ездить никто не сможет! Первое фото как раз после дождя! Жители по нашей улице возмущены, никого не устраивает! Некоторые жители даже к своему дому подъехать не могут! Мы просим принять меры срочно! — написали жители поселка Комсомольский.

Проезд к домам затруднен. Фото соцсетей

Проезд к домам затруднен. Фото соцсетей

Пост сопровождается фотографиями разбитой грунтовой дороги, которая во время дождя превращается в месиво.

После дождя проехать невозможно. Фото соцсетей

После дождя проехать невозможно. Фото соцсетей

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцы смогут задать вопрос прокурору города
Житель Советского района получил срок за коноплю в сундуке
Когда в Саратове откроют парки: Роспотребнадзор объявил дату
Мужчина убил пенсионерку в Лысых Горах из-за телефона и надругался над трупом
ПИУ РАНХиГС проведет онлайн-собрание для родителей абитуриентов
В Саратове автоматически продлевают льготы по оплате ЖКУ и взносов на капремонт
Жители Комсомольского поселка требуют от мэрии восстановить разбитую дорогу
В Саратове росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего золото у старушки
На обвиняемого в изнасиловании старушки под Саратовом возбудили дело за покушение на убийство
Объявлен четвертый аукцион на ремонт театра оперы и балета
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Саратовской области за три года отловят 4 137 собак
Директор фирмы в Саратове отделался 50-тысячным штрафом за разбитые упавшей стеной машины
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Балакове ищут 36-летнего Владимира Шапова
Семь улиц в Саратове остались без воды
Житель Волгограда обманул саратовца при покупке в интернете
В Саратове спасатели сняли с руки семимесячного ребенка подшипник
Жительница Балакова отработает долг в 45 тыс. рублей перед ребенком
В Саратовской области сгорели баня и сарай
Эковолонтёрство: узнай, насколько это круто!
Найденная под мостом в Саратове женщина оказалась убитой: подозреваемый задержан