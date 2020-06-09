В Саратове росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего золото у старушки
Вчера днем, 8 июня, сотрудники Росгвардии задержали в Саратове грабителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, к правоохранителям обратилась 70-летняя женщина.
Она сообщила, что в тот же день в районе дома №11 на Артиллерийской улице в Саратове неизвестный отобрал у нее золотую цепочку с крестиком.
Преступник после этого сдал украшение в комиссионный магазин.
Получив приметы грабителя, правоохранители выдвинулись на его поиски и задержали мужчину. Им оказался 41-летний рецидивист, его опознала потерпевшая.
На мужчину завели уголовное дело, а похищенное изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU