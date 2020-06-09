В Саратове росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего золото у старушки

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:54:54+03:00

Мужчину поймали в день совершения преступления

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 8 июня, сотрудники Росгвардии задержали в Саратове грабителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, к правоохранителям обратилась 70-летняя женщина.

Она сообщила, что в тот же день в районе дома №11 на Артиллерийской улице в Саратове неизвестный отобрал у нее золотую цепочку с крестиком.

Преступник после этого сдал украшение в комиссионный магазин.

Получив приметы грабителя, правоохранители выдвинулись на его поиски и задержали мужчину. Им оказался 41-летний рецидивист, его опознала потерпевшая.

На мужчину завели уголовное дело, а похищенное изъяли.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU