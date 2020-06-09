На обвиняемого в изнасиловании старушки под Саратовом возбудили дело за покушение на убийство

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:33:44+03:00

Он не только поджег жилище пенсионерки и запер ее там, но и открыл газ на плите

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В Ртищеве Саратовской области в отношении 39-летнего обвиняемого в разбое с незаконным проникновением в жилище и изнасиловании возбудили еще два уголовных дела — за покушение на убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление и за иные действия сексуального характера.

- Вечером 28 мая мужчина постучался в дом 75-летней женщины и представился сотрудником коммунальной службы, которому надо проверить счетчики. Пенсионерка пустила его, в жилище он изнасиловал ее, взял на кухне нож и стал требовать денег, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Потерпевшая дала ему 450 рублей, но злоумышленнику этого было мало. Он ранил женщину ножом в шею, подбородок и бок, а также стал бить различными предметами по телу, а после того, как она упала — душить ее шнуром от торшера.

Пенсионерка отдала мужчине еще 3 тыс. рублей. Взявший деньги нападавший принялся рыскать по шкафам в поисках ценностей, но ничего не нашел. Тогда он взял лежавший телефон, ключи от дома, поджег занавеску и кровать, закрыл дверь снаружи и ушел, прихватив алюминиевую флягу.

Пришедшая в себя женщина смогла выбраться из дома и побежала к соседям, которые вызвали «скорую» и полицию.

Во время расследования выяснилось, что злоумышленник также совершил в отношении пенсионерки иные действия сексуального характера и покидая место преступления не только совершил поджог, но и открыл газ на плите.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU