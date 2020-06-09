Объявлен четвертый аукцион на ремонт театра оперы и балета
На сайте госзакупок опубликована информация о проведении третьего аукциона по реконструкции театра оперы и балета 1864 года постройки в Саратове.
Заказчик — ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства».
За 1 млрд 618 млн рублей подрядчик должен отреставрировать фасад здания, сделать капитальный ремонт инженерных систем отопления, заменить освещение и кресла в зрительном зале, а также многое другое. Предусмотрен аванс в размере 10% от цены контракта.
Все желающие могут подать заявки до 16 июня, в этот же день пройдет аукцион.
Победитель должен закончить работы до 15 декабря 2020 года.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU