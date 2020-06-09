Объявлен четвертый аукцион на ремонт театра оперы и балета

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:50:03+03:00

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На сайте госзакупок опубликована информация о проведении третьего аукциона по реконструкции театра оперы и балета 1864 года постройки в Саратове.

Заказчик — ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства».

За 1 млрд 618 млн рублей подрядчик должен отреставрировать фасад здания, сделать капитальный ремонт инженерных систем отопления, заменить освещение и кресла в зрительном зале, а также многое другое. Предусмотрен аванс в размере 10% от цены контракта.

Все желающие могут подать заявки до 16 июня, в этот же день пройдет аукцион.

Победитель должен закончить работы до 15 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU