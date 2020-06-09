2020-06-09T10:50:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону

В Саратовской области 4 015 зараженных
Ольга Симонова
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Федеральный штаб сегодня, 9 июня, подтвердил данные регионального о 115 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 4 015.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

За сутки в России выявили 8 595 новых случаев заболевания COVID-19, 171 смерть и 11 709 выздоровлений.

Всего в России зафиксировано более 485 тыс. зараженных, свыше 6 тыс. летальных исходов и 242 397 выздоровевших пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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