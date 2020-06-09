Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб сегодня, 9 июня, подтвердил данные регионального о 115 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.
Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 4 015.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
За сутки в России выявили 8 595 новых случаев заболевания COVID-19, 171 смерть и 11 709 выздоровлений.
Всего в России зафиксировано более 485 тыс. зараженных, свыше 6 тыс. летальных исходов и 242 397 выздоровевших пациентов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU