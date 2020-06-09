В Саратовской области за три года отловят 4 137 собак

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:24:38+03:00

По 1 379 в каждом году

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Известно, сколько по прогнозу бездомных животных отловят в Саратовской области за три года, — 4 137. За каждый из них — 2020, 2021, 2022 — планируется поймать по 1 379 животных.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в управлении ветеринарии регионального правительства.

Больше всего животных отловят в Энгельсском районе, Саратове и Балаковском районе — 490, 322 и 71 соответственно.

Соответствующий приказ появился на официальном публикаторе правовой информации. Вторым документом утверждается норматив финансовых затрат на эти работы.

На содержание одного бездомного животного в вольере в день потратят 168 рублей, на ветеринарные обследования, включая стерилизацию и послеоперационный уход за животными без владельцев — 2 777 рублей. На отлов одного животного заложено 417 рублей, отлов и содержание — 71 рубль.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о строительстве приюта для бездомных животных на 700-800 голов. Уже подобран проект этого объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU