Директор фирмы в Саратове отделался 50-тысячным штрафом за разбитые упавшей стеной машины

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:29:37+03:00

Мужчина организовал работы по демонтажу с нарушениями

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В Ленинском районе Саратова осудили директора ООО «Металл-Класс». Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

- Директор фирмы 30 июня 2018 года организовал работы по демонтажу стены склада №2 на 3-й Дачной с нарушениями. В связи с этим стена обрушилась на припаркованные машины, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Собственникам автомобилей был причинен ущерб на сумму свыше 790 тыс. рублей.

Суд учел, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности и выплатил потерпевшим ущерб. Подсудимому назначили штраф в 50 тыс. рублей в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU