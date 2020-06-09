Директор фирмы в Саратове отделался 50-тысячным штрафом за разбитые упавшей стеной машины
В Ленинском районе Саратова осудили директора ООО «Металл-Класс». Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
- Директор фирмы 30 июня 2018 года организовал работы по демонтажу стены склада №2 на 3-й Дачной с нарушениями. В связи с этим стена обрушилась на припаркованные машины, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Собственникам автомобилей был причинен ущерб на сумму свыше 790 тыс. рублей.
Суд учел, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности и выплатил потерпевшим ущерб. Подсудимому назначили штраф в 50 тыс. рублей в доход государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU