В Балакове ищут 36-летнего Владимира Шапова
В Балакове ищут 36-летнего Владимира Шапова, который пропал 18 апреля.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», приметы мужчины: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
Он был одет в темную куртку с капюшоном, черный джемпер с белой вставкой, темно-синие джинсы. Обут в черные туфли.
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ИСТОЧНИК KP.RU