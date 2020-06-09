9 Июнь 2020 2020-06-09T10:01:44+03:00

О мужчине ничего не известно с 18 апреля

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В Балакове ищут 36-летнего Владимира Шапова, который пропал 18 апреля.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», приметы мужчины: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

Он был одет в темную куртку с капюшоном, черный джемпер с белой вставкой, темно-синие джинсы. Обут в черные туфли.

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ИСТОЧНИК KP.RU