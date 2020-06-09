Семь улиц в Саратове остались без воды
Водоснабжение вернут ориентировочно в 18:00
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Сегодня, 9 июня, без воды остались жители улицы Моисеева, Светлой, Марьинской, Молодежной, Школьной, Майской и улицы Строителей.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».
Водоснабжение вернут ориентировочно в 18:00, как только будут закончены работы на водопроводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU