Житель Волгограда обманул саратовца при покупке в интернете
Мошенник из Волгограда оставил саратовца без денег.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городского УМВД, житель областного центра нашел объявление о продаже устройства на одном из сайтов объявлений. Продавец попросил у него задаток в сумме 6 тыс. рублей.
Тот перевел деньги и получил фотографию с трек-кодом отправки товара, однако его он так и не дождался.
Тогда гражданин обратился в полицию.
Злоумышленника задержали, он признался в содеянном и рассказал, что потратил чужие деньги на себя.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU