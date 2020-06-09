В Саратове спасатели сняли с руки семимесячного ребенка подшипник
В Саратове спасатели сняли с пальца семимесячной девочки подшипник.
- Родители обратились на базу городской службы спасения, так как самостоятельно не смогли снять деталь с ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
С помощью слесарных инструментов с малышки сняли подшипник. На работу у специалистов ушло больше часа.
В Саратове спасатели сняли с руки семимесячного ребенка подшипник.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU