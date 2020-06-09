9 Июнь 2020 2020-06-09T09:49:47+03:00

На работу у специалистов ушло больше часа [видео]

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В Саратове спасатели сняли с пальца семимесячной девочки подшипник.

- Родители обратились на базу городской службы спасения, так как самостоятельно не смогли снять деталь с ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

С помощью слесарных инструментов с малышки сняли подшипник. На работу у специалистов ушло больше часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783916" frameborder="0"></iframe> В Саратове спасатели сняли с руки семимесячного ребенка подшипник.

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ИСТОЧНИК KP.RU