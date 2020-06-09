Жительница Балакова отработает долг в 45 тыс. рублей перед ребенком
Суд признал 37-летнюю жительницу Балакова виновной в неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ее обязали перечислять деньги на своего 17-летнего ребенка.
Однако гражданка этого не делала, несмотря на предупреждения, и даже не устраивалась на работу.
За период с декабря 2019 по март 2020 года сумма ее долга превысила отметку в 45 тыс. рублей.
Теперь она проведет четыре месяца на исправительных работах и будет отдавать 5% от своего заработка в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU