Жительница Балакова отработает долг в 45 тыс. рублей перед ребенком

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:11:12+03:00

Гражданка даже не собиралась устраиваться на работу

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Суд признал 37-летнюю жительницу Балакова виновной в неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ее обязали перечислять деньги на своего 17-летнего ребенка.

Однако гражданка этого не делала, несмотря на предупреждения, и даже не устраивалась на работу.

За период с декабря 2019 по март 2020 года сумма ее долга превысила отметку в 45 тыс. рублей.

Теперь она проведет четыре месяца на исправительных работах и будет отдавать 5% от своего заработка в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU