В Саратовской области сгорели баня и сарай

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:05:07+03:00

Оба пожара произошли сегодня

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Сегодня, 9 июня, в 01:24 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить сарай в селе Верхний Еруслан.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, площадь возгорания составила 56 кв. м, его ликвидировали.

Кроме того, в 6:18 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частной бане в селе Усть-Курдюм Саратовского района.

Шестеро пожарных и две единицы техники ликвидировали возгорание на площади 6 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU