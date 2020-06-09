В Саратовской области сгорели баня и сарай
Сегодня, 9 июня, в 01:24 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить сарай в селе Верхний Еруслан.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, площадь возгорания составила 56 кв. м, его ликвидировали.
Кроме того, в 6:18 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частной бане в селе Усть-Курдюм Саратовского района.
Шестеро пожарных и две единицы техники ликвидировали возгорание на площади 6 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU