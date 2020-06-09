Эковолонтёрство: узнай, насколько это круто!
Для школьников Саратовской области и их родителей пройдет бесплатный вебинар об эковолонтерстве и не только.
«Волонтерские проекты для школьников — бонусы при поступлении в ВУЗ и залог успешной карьеры в будущем!» под таким девизом пройдет бесплатный онлайн-вебинар, организованный экопросветительским проектом «ECOfriends».
15 июня 2020 года в 18:00 ребята узнают: как можно стать волонтером в России, кто такой эковолонтер и чем он может заниматься, почему волонтерство для школьников так же актуально, как для студентов и выпускников.
В рамках мероприятия можно будет:
– пообщаться с волонтером Фонда защиты дикой природы;
– узнать, как можно стать волонтером государственных природных заповедников;
– познакомиться с деятельностью Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
– узнать, как участие в волонтерских проектах поможет поступить в высшее учебное заведение или техникум, а также как волонтерский проект может в будущем стать темой для научного исследования, а впоследствии помочь в стажировке за рубежом при грантовой поддержке ведущих мировых фондов.
При регистрации на бесплатный онлайн-вебинар «Эковолонтёрство: узнай, насколько это круто!» ребята получат чек-лист «10 шагов к ЭКОволонтерству уже сегодня»!
Онлайн-вебинар пройдет при поддержке комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и депутата Базарно-Карабулакского районного собрания Владимира Хмелева.
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ИСТОЧНИК KP.RU