Найденная под мостом в Саратове женщина оказалась убитой: подозреваемый задержан
В Заводском районе Саратова задержали подозреваемого в смерти женщины, чье тело нашли днем в воскресенье под путепроводом на улице Орджоникидзе, на расстоянии около 120 метров от дома №33а по улице Фабричная.
- Судебно-медицинское исследование установило, что она умерла от тупой сочетанной травмы тела, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.
Полицейские отдела №2 в Саратове выяснили, кто причастен к преступлению. 38-летнего местного жителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Личность погибшей до сих устанавливают.
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ИСТОЧНИК KP.RU