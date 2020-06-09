Найденная под мостом в Саратове женщина оказалась убитой: подозреваемый задержан

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:26:17+03:00

Личность погибшей до сих устанавливается

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В Заводском районе Саратова задержали подозреваемого в смерти женщины, чье тело нашли днем в воскресенье под путепроводом на улице Орджоникидзе, на расстоянии около 120 метров от дома №33а по улице Фабричная.

- Судебно-медицинское исследование установило, что она умерла от тупой сочетанной травмы тела, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Полицейские отдела №2 в Саратове выяснили, кто причастен к преступлению. 38-летнего местного жителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Личность погибшей до сих устанавливают.

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ИСТОЧНИК KP.RU