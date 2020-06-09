Саратовцам нужно выбрать двух депутатов областной думы
В Саратовской областной думе утром 9 июня депутаты обсудили вопрос назначения дополнительных выборов в думу шестого созыва.
Необходимость в этом возникла после досрочного сложения полномочий депутатов Сергея Суровова и Максима Шихалова.
По законодательству дополнительные выборы назначаются на 2 воскресенье сентября. Решение должно быть принято в период 4-14 июня. Поэтому комитет облдумы сегодня инициировал вопрос о досрочном заседании областной думы.
На дополнительные выборы потребуется более 18 млн рублей. Эта сумма не вызвала вопросов у депутатов. Однако их заинтересовало, как обстоит дело с довыборами на мандат Андрея Беликова, который сейчас находится под следствием и написал заявление о сложении полномочий. Выборы были назначены, но из-за ограничительных мероприятий их пришлось отложить. Теперь день голосования будет перенесен после того, как саратовцы выйдут из режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU