Саратовцам нужно выбрать двух депутатов областной думы

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:28:08+03:00

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В Саратовской областной думе утром 9 июня депутаты обсудили вопрос назначения дополнительных выборов в думу шестого созыва.

Необходимость в этом возникла после досрочного сложения полномочий депутатов Сергея Суровова и Максима Шихалова.

По законодательству дополнительные выборы назначаются на 2 воскресенье сентября. Решение должно быть принято в период 4-14 июня. Поэтому комитет облдумы сегодня инициировал вопрос о досрочном заседании областной думы.

На дополнительные выборы потребуется более 18 млн рублей. Эта сумма не вызвала вопросов у депутатов. Однако их заинтересовало, как обстоит дело с довыборами на мандат Андрея Беликова, который сейчас находится под следствием и написал заявление о сложении полномочий. Выборы были назначены, но из-за ограничительных мероприятий их пришлось отложить. Теперь день голосования будет перенесен после того, как саратовцы выйдут из режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU