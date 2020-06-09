Общественники подали в суд на мэрию Саратова из-за вырубки деревьев

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:57:17+03:00

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В Волжский районный суд Саратова поступило исковое заявление от общественного движения «Жить здесь!». Истец просит привлечь к ответственности администрацию Саратова, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта за ненадлежащую работу с зелеными насаждениями.

- Сегодня мы открываем новое, очень трудоемкое и интеллектуальноемкое направление деятельности — защиту интересов жителей Саратова в правовом поле через судебную систему. Мы ставим своей целью изменить существующую порочную практику неквалифицированной вырубки зеленых насаждений в Саратове и правовыми методами принудить чиновников администрации города и ее структурных подразделений соблюдать законы Российской Федерации и собственные муниципальные нормативно-правовые акты, — заявил на своей странице в Facebook лидер движения «Жить здесь!» Александр Ермишин.

Он готов вести активную информационную работу в этом направлении и сообщать жителям города о движении дела в суде. Александр Ермишин призвал горожан поддерживать его на процессах.

- Мы в начале большого пути и намерены пройти его до конца, ведь мы собираемся здесь жить! — подчеркнул Александр Ермишин.

Подан иск к администрации СаратоваФото: Личный архив героя публикации

Напомним, в Саратове уже долгое время идет противостояние мэрии и общественников из-за зеленых насаждений. Многие жители уверены, что власти вырубают деревья неконтролируемо, зачастую это здоровые растения. Вместо них появляются парковочные карманы и стоянки, что идет во вред городу. Глава Саратова Михаил Исаев в ответ заявляет, что рубят только больные и старые деревья, которые грозят рухнуть. Спор дошел до председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который призвал внимательнее относиться к выбору деревьев для сноса.

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ИСТОЧНИК KP.RU