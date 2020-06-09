В Саратове до вечера отключили воду
В Ленинском районе Саратова сегодня, 9 июня, ограничили подачу воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для ликвидации аварии по Московскому шоссе, 38 водоснабжение отключили у жителей указанной улицы на участке от Магистральной до Песчано-Уметской, а также улиц: Елшанская, Лагерная, 1-я Лагерная, Стахановская, 1 и 2-я Степная, Малая Елшанская, 2–12, Учительская, Камская, Газонная, Клубная, Песчано-Уметская, 1–53, Пионерская, Камышовая, Восточная, Плодоягодная, 1 и 2-й Транспортные проезды.
Работы завершатся ориентировочно в 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU