2020-06-09T08:38:10+03:00
Общество

В Саратове из-за работ СПГЭС отключат воду на семь часов

Ресурса не будет на 19 улицах
Ольга Симонова
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В Саратове завтра, 10 июня, отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», такие меры пришлось принять в связи с работами ЗАО «СПГЭС».

С 09:00 до 16:00 не будет воды на 19 улицах: Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1, 2, 3, 4, Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 2, 4, 10, 12, проспект Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2 и 4, а также в частных домах по улицам Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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