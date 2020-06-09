В Энгельсе Peugeot сбил пенсионера на электроскутере

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:52:20+03:00

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Вчера, 8 июня, в 16:20 у дома №80 на улице Гагарина в Энгельсе 31-летний водитель Peugeot 408 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу электроскутеру марки Harley Max под управлением 79-летнего гражданина.

Пенсионера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU