В Энгельсе Peugeot сбил пенсионера на электроскутере
Мужчину госпитализировали
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Вчера, 8 июня, в 16:20 у дома №80 на улице Гагарина в Энгельсе 31-летний водитель Peugeot 408 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу электроскутеру марки Harley Max под управлением 79-летнего гражданина.
Пенсионера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU