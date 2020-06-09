Саратовцев ждет массовое отключение воды в среду до ночи четверга

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:19:39+03:00

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Жителей Саратова завтра, 10 июня, ждет массовое отключение воды. В зону отключения попали Октябрьский и Заводской районы.

- Для проведения плановых работ по капитальному ремонту водовода в среду, 10 июня, ориентировочно с 06:00 до 01:00 11 июня будут изменены параметры холодного водоснабжения, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Улицы, попавшие в зону отключения: 1-й Автодорожный проезд, 3-й Артельный проезд, Беговая, 1, 3 и 4-я Беговые, 1-й Береговой проезд, Карьерная, Клочкова, Лопатина Гора, Миротворцева, Ново-Астраханская, Ново-Астраханское шоссе, Огородная, Полевой проезд, Политехническая, 2-я Садовая, Большая Садовая, Степана Разина, 2-й Товарный проезд.

Также воды не будет в частных домах по улицам: 1, 2, 3, 4, 5-я Беговая; 3-му Товарному проезду от улицы Политехническая до улицы Большая Садовая; 4-му Товарному пр. от ул. Политехническая до ул. Большая Садовая; 5-му Товарному пр. от ул. Политехническая до ул. Большая Садовая; ул. Политехнической от 3-го Товарного пр. до Ново-Астраханского шоссе; ул. Большая Садовая от 3-го Товарного пр. до ул. Ново-Астраханская; ул. Ново-Астраханская от ул. Политехническая до ул. Большая Садовая; 1-му Кольцевому пр., 66, 68, 70, 81, а также от 3-го Товарного пр. до ул. Ново-Астраханская; ул. Большая Садовая, 75, 77, 79; ул. 5-я Беговая, 10, 12; 1-му Беговому пр. и ул. 1-я Беговая от ул. Политехнической до ул. Большая Садовая; ул. Большая Садовая, 123, 125; Полевому пр., 20, 22, 24; Артельному пр., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Артельная; Ново-Астраханскому шоссе, 2, 4, 4г, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 40; ул. Ново-Астраханская, 1/1, 2; ул. Огородная, 1, 1а/1, 1а, 2с, 2, 4, 5, 6; 2-му Карьерному пр., 4а, 6, 6а, 8, 10; ул. Карьерная, 2, 2а, 4, 4/2, 7, 7/2, 9, 9/2; 6-му Артельному пр., 21/2; 1-му Карьерному пр., 7, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU