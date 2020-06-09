В Энгельсе рецидивист украл из магазина алкоголь и электронные сигареты
Полиция раскрыла кражу из магазина на улице Льва Кассиля в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 1 мая 2020 года с 10:00 до 22:00 кто-то унес алкоголь и электронные сигареты на сумму свыше 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Похищенное не изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU