В Энгельсе рецидивист украл из магазина алкоголь и электронные сигареты

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:14:55+03:00

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Полиция раскрыла кражу из магазина на улице Льва Кассиля в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 1 мая 2020 года с 10:00 до 22:00 кто-то унес алкоголь и электронные сигареты на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Похищенное не изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU