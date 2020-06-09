Уровень травматизма на ПривЖД снижен в три раза в январе-мае

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:50:51+03:00

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По итогам пяти месяцев 2020 года на полигоне Приволжской железной дороги зафиксировано снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. В январе-мае было смертельно травмировано три человека. Случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано. За аналогичный период прошлого года в транспортных происшествиях пострадали десять человек, четверо из них погибли.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU