Уровень травматизма на ПривЖД снижен в три раза в январе-мае
По итогам пяти месяцев 2020 года на полигоне Приволжской железной дороги зафиксировано снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. В январе-мае было смертельно травмировано три человека. Случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано. За аналогичный период прошлого года в транспортных происшествиях пострадали десять человек, четверо из них погибли.
Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.
Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU