Водитель «Приоры» насмерть опрокинулся в кювете под Балашовом

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:15:58+03:00

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В Балашовском районе Саратовской области сегодня, 9 июня, случилось смертельное ДТП.

- В 04:00 на 509-м км трассы Р-22 «Каспий» 40-летний водитель «Лады Приора» съехал в правый кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Фото областной ГИБДД

Мужчина погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU