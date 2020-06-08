2020-06-09T07:44:00+03:00
Происшествия

В Балаково парень без прав прокатил девушку до ближайшего столба

Кавалер и его дама госпитализированы
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ДТП в Балаково 8 июня 2020 года. Фото облГИБДДДТП в Балаково 8 июня 2020 года. Фото облГИБДД
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Вечером 8 июня в Балакове Саратовской области водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека.

Авария произошла в 18:25 в районе дома №140 по Чапаева на пересечении с улицей Титова и шоссе Академика Королева.

По данным областной ГИБДД, за рулем Daewoo Nexia, которая выехала со второстепенной дороги, был 24-летний молодой человек. У него даже не было водительских прав. Выезжая на главную, он не уступил проезжавшей в этот момент Toyota и столкнулся с ней, а затем Nexia отлетела в столб.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали незадачливого водителя и пассажирку из его авто — 16-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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