Под Саратовом женщина зарезала агрессивного мужа и села на 7,5 лет

9 Июнь 2020 2020-06-08T21:55:58+03:00

Она выхватила нож у нападавшего супруга и ударила его

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В Александровом Гае за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, осудили женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибший — ее муж.

Установлено, что 34-летняя женщина ушла от мужа из-за постоянных ссор. Она взяла детей и вернулась к маме. Однако, когда 31 августа 2019 года она наведалась в бывший дом, чтобы забрать вещи, супруг схватился за нож и начал угрожать.

Обороняясь, женщина выхватила оружие и ударила агрессора в грудь, а потом в спину. Через некоторое время она пошла его проведать и увидела, что мужчина мертв. О случившемся она заявила в полицию только 2 сентября.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на 7,5 лет. Кроме того, она выплатит потерпевшей стороне 600 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU