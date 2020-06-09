Под Саратовом женщина зарезала агрессивного мужа и села на 7,5 лет
В Александровом Гае за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, осудили женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибший — ее муж.
Установлено, что 34-летняя женщина ушла от мужа из-за постоянных ссор. Она взяла детей и вернулась к маме. Однако, когда 31 августа 2019 года она наведалась в бывший дом, чтобы забрать вещи, супруг схватился за нож и начал угрожать.
Обороняясь, женщина выхватила оружие и ударила агрессора в грудь, а потом в спину. Через некоторое время она пошла его проведать и увидела, что мужчина мертв. О случившемся она заявила в полицию только 2 сентября.
Суд отправил женщину в колонию общего режима на 7,5 лет. Кроме того, она выплатит потерпевшей стороне 600 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU