В Саратове вынесен приговор убийце из Оренбурга
В Саратове вынесен приговор убийце из Оренбурга.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 8 февраля на 1-м Прессовом проезде.
Установлено, что 28-летний мужчина с родителями и сожительницей переехал в Заводской район Саратова из Оренбургской области в сентябре 2019 года. 8 февраля он застал женщину с другим мужчиной. Вызвав ее на улицу для выяснения отношений, злоумышленник прихватил нож и зарезал сожительницу.
Тело он спрятал в сарае, а сам уехал в Оренбургскую область. Там его впоследствии нашли сотрудники полиции Саратова.
Мужчина признал вину и раскаялся. Суд оправил его в колонию строгого режима на девять лет. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU