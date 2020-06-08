В водоеме Балакова нашли труп мужчины
Тело обнаружили в 400 метрах вниз по течению от моста Победы
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В Балакове Саратовской области из водоема достали погибшего мужчину.
О трагедии у моста Победы рассказали очевидцы, а сотрудники облспаса обнаружили тело в 400 метрах вниз по течению, сообщает «ЧП Саратов».
Труп вытащили на берег и передали полиции. На месте также работает СУ СКР по Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU