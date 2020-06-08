Сбережения жителей Саратовской области снизились на 6 млрд рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:59:41+03:00

Речь идет о первом квартале 2020 года

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Сбережения жителей Саратовской области за первый квартал 2020 года уменьшились на 6,135 млрд рублей.

Об этом сообщает Саратовстат.

Денежные доходы населения за этот период составили 151,175 млрд рублей — почти 21 тыс. рублей в месяц на душу населения.

Расходы населения оценивались в 157,310 млрд рублей, то есть более 21 тыс. рублей в месяц на одного человека.

По сравнению с этим же периодом 2019 года, сумма доходов населения выросла на 5,1%.

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ИСТОЧНИК KP.RU