Организатора незаконной миграции из Петровского района вынудили выплатить штраф

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:42:53+03:00

Гражданка даже обращалась за рассрочкой, но ничего не оплачивала

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Судебные приставы добились от жительницы Петровского района выплаты штрафа за организацию незаконной миграции.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, гражданку обязали отдать 50 тыс. рублей.

Она обратилась за рассрочкой платежа, но денег не перечисляла.

Тогда приставы направили исполнительный документ по месту ее трудоустройства, и женщина погасила долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU