Организатора незаконной миграции из Петровского района вынудили выплатить штраф
Судебные приставы добились от жительницы Петровского района выплаты штрафа за организацию незаконной миграции.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, гражданку обязали отдать 50 тыс. рублей.
Она обратилась за рассрочкой платежа, но денег не перечисляла.
Тогда приставы направили исполнительный документ по месту ее трудоустройства, и женщина погасила долг.
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ИСТОЧНИК KP.RU