Мужчина угнал такси, чтобы уехать из Саратова

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:39:18+03:00

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В Саратове задержан угонщик такси.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД Саратова, для его задержания пришлось организовать погоню по ночным улицам.

После поимки мужчина рассказал, что лишен прав и угнал машину, чтобы уехать из Саратова.

Он напал на водителя в салоне такси, избил его вещами, попавшимися под руку, в частности, флаконом духов.

Установлено, что гражданин находился в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU