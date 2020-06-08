Мужчина угнал такси, чтобы уехать из Саратова
Задержание угонщика такси в Саратове.
В Саратове задержан угонщик такси.
Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД Саратова, для его задержания пришлось организовать погоню по ночным улицам.
После поимки мужчина рассказал, что лишен прав и угнал машину, чтобы уехать из Саратова.
Он напал на водителя в салоне такси, избил его вещами, попавшимися под руку, в частности, флаконом духов.
Установлено, что гражданин находился в федеральном розыске.
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ИСТОЧНИК KP.RU