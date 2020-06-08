Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Нарушителей ловили два дня
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В Саратове 6 и 7 июня вечером и ночью проходил рейд «Нетрезвый водитель».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за это время выявили пять человек, которые вели транспорт подшофе.
Четверо не захотели проходить медицинское освидетельствование, а трое сели за руль, будучи без прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU