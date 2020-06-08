Заместитель прокурора Саратовской области проработал на посту всего 15 месяцев
Заместитель прокурора Саратовской области 40-летний Геннадий Анисимов возглавил прокуратуру Липецкой области. Указ Президента РФ о его назначении подписан 1 июня 2020
В Саратове Анисимов проработал немногим более года — старший советник юстиции стал заместителем Сергея Филипенко в феврале 2019 года.
До тех пор служил в Костромской и Свердловской областях.
Родился Анисимов в 1979 году в Балакове Саратовской области. Получил высшее юридическое образование — окончил Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция».
В прокуратуре Геннадий Анисимов служит с 2001 года, пришел сюда сразу после окончания вуза.
ИСТОЧНИК KP.RU