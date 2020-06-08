На трассе под Саратовом в ДТП погибла 90-летняя женщина

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:37:08+03:00

На трассе под Саратовом столкнулись две иномарки. Фото ГИБДД по Саратовской области

Изменить размер текста: A A

На трассе Саратов — Базарный Карабулак — Балтай — Пенза в ДТП погибла 90-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, на 21-м км столкнулись Kia и Hyundai Getz.

В аварии погибла пассажирка Kia, женщина 1930 года рождения. Пострадала 56-летняя водительница автомобиля Hyundai Getz, она была госпитализирована.

Погибла престарелая женщина. Фото ГИБДД по Саратовской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU