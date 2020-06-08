На трассе под Саратовом в ДТП погибла 90-летняя женщина
На трассе Саратов — Базарный Карабулак — Балтай — Пенза в ДТП погибла 90-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, на 21-м км столкнулись Kia и Hyundai Getz.
В аварии погибла пассажирка Kia, женщина 1930 года рождения. Пострадала 56-летняя водительница автомобиля Hyundai Getz, она была госпитализирована.
Погибла престарелая женщина. Фото ГИБДД по Саратовской области
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU