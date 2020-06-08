Для работ «Т Плюс» с утра перекроют две улицы в центре Саратова
В Саратове завтра, 9 июня, с 09:00 для ремонта трубопровода компании «Т Плюс» перекроют две улицы.
- Для проведения работ будет ограничено движение транспорта на улице Григорьева, между Комсомольской и Некрасова, и на Соборной — между проездом Котовского и Соборной площадью, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия.
Также в это время не будут ходить троллейбусы №2.
Примерный срок окончания ремонта — 20:00.
Энергетики просят горожан и автомобилистов соблюдать правила вблизи объекта.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU