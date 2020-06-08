Для работ «Т Плюс» с утра перекроют две улицы в центре Саратова

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:55:56+03:00

Также не будут ходить троллейбусы

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В Саратове завтра, 9 июня, с 09:00 для ремонта трубопровода компании «Т Плюс» перекроют две улицы.

- Для проведения работ будет ограничено движение транспорта на улице Григорьева, между Комсомольской и Некрасова, и на Соборной — между проездом Котовского и Соборной площадью, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия.

Также в это время не будут ходить троллейбусы №2.

Примерный срок окончания ремонта — 20:00.

Энергетики просят горожан и автомобилистов соблюдать правила вблизи объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU