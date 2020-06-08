2020-06-08T15:05:36+03:00
Происшествия

Трое мужчин в Саратове вывезли наркодилера за город и стали требовать деньги

Их осудили на сроки от полутора лет условно до 2,5 года в колонии строгого режима
Ольга Симонова
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В Саратове осудили трех жителей региона в возрасте от 26 до 28 лет. В зависимости от степени участия их признали виновными в групповом вымогательстве, незаконном приобретении и хранении наркотиков.

- Злоумышленники 14 апреля 2019 года встретили 20-летнего парня рядом с его домом. Применив насилие, они посадили его в автомобиль и стали ездить по городу. По пути они стали вымогать у потерпевшего 260 тыс. рублей, говоря, что у них есть информация о его незаконных делах — распространении наркотиков, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После этого парня отвезли в дом в Заводском районе, где продолжили его избивать и требовать денег. Для подтверждения того, что молодой человек является наркодилером, у него потребовали пароль от телефона. Избитый юноша все рассказал, а мужчины, действительно, нашли в мобильнике подтверждающую их догадки информацию.

Еще одной локацией в этом преступлении стал участок местности на улице Огородная. Там к злоумышленникам присоединился сообщник. Вместе они продолжили вымогать средства. Испугавшийся уголовного преследования и дальнейшего избиения потерпевший перечислил на счет одного из мужчин 10 тыс. рублей, а остальное пообещал передать в течение двух месяцев. Юношу отпустили.

Также позже выяснилось, что один из осужденных незаконно приобрел и хранил до 27 апреля 2017 года синтетический наркотик в крупном размере, который у него изъяли.

Суд приговорил 27-летнего мужчину к полутора годам условно и двум годам испытательного срока, его ровеснику — полтора года в колонии строгого режима. Третий подсудимый — 28-летний — получил два года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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