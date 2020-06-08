2020-06-08T15:40:51+03:00
Происшествия

Житель Саратова растлевал мальчиков и девочек из Воронежа и Москвы

Вынесен приговор
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вынесен приговор растлителю детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 28-летний мужчина уже ранее был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Суд установил, что в июне 2016 года мужчина познакомился в интернете с 11-летней девочкой из Воронежа. Он потребовал от ребенка интимных фотографий и та отправила их.

В августе он также получил фото сексуального характера от десятилетней жительницы Воронежа.

В апреле 2017 года мужчина аналогичным образом добился интимных фото от 15-летнего мальчика из Москвы и его сверстницы из Московской области. В ответ он прислал детям сексуальные снимки. Более того, он направил мальчику фото девочки, а затем потребовал от него 3 тыс. рублей, чтобы не распространять кадры с ним. Подросток отказался.

Впоследствии мужчина вымогал по тысяче рублей у юных жительниц Воронежа, но девочки ему также отказали.

Преступления были выявлены сотрудниками полиции по Саратовской области. Свою вину мужчина признал. Он был приговорен к 7,5 года в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram иВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники наЯндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбережения жителей Саратовской области снизились на 6 млрд рублей
Организатора незаконной миграции из Петровского района вынудили выплатить штраф
Мужчина угнал такси, чтобы уехать из Саратова
Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Заместитель прокурора Саратовской области проработал на посту всего 15 месяцев
На трассе под Саратовом в ДТП погибла 90-летняя женщина
Для работ «Т Плюс» с утра перекроют две улицы в центре Саратова
Хозяйка полей: КФХ Алевтины Терешиной исполнилось 25 лет
Трое мужчин в Саратове вывезли наркодилера за город и стали требовать деньги
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов России
Житель Саратова растлевал мальчиков и девочек из Воронежа и Москвы
За незаконными врезками в водопровод в Саратове следят со спутников
Панков: Принято важное решение в пользу жителей Саратова
Скончалась Нина Лукашова, бывший Уполномоченный по правам человека
Начальником балаковской полиции стал Владимир Харольский
Уже 500 медиков в Саратовской области заразились коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал подробности о вспышке коронавируса в Красноармейской психбольнице
Два человека пострадали в ДТП под Саратовом из-за выехавшего на встречку Volvo