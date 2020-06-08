Житель Саратова растлевал мальчиков и девочек из Воронежа и Москвы

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:40:51+03:00

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В Саратове вынесен приговор растлителю детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 28-летний мужчина уже ранее был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Суд установил, что в июне 2016 года мужчина познакомился в интернете с 11-летней девочкой из Воронежа. Он потребовал от ребенка интимных фотографий и та отправила их.

В августе он также получил фото сексуального характера от десятилетней жительницы Воронежа.

В апреле 2017 года мужчина аналогичным образом добился интимных фото от 15-летнего мальчика из Москвы и его сверстницы из Московской области. В ответ он прислал детям сексуальные снимки. Более того, он направил мальчику фото девочки, а затем потребовал от него 3 тыс. рублей, чтобы не распространять кадры с ним. Подросток отказался.

Впоследствии мужчина вымогал по тысяче рублей у юных жительниц Воронежа, но девочки ему также отказали.

Преступления были выявлены сотрудниками полиции по Саратовской области. Свою вину мужчина признал. Он был приговорен к 7,5 года в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU