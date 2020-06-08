Панков: Принято важное решение в пользу жителей Саратова

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:19:43+03:00

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Арбитражный суд Поволжского округа в Казани оставил в силе решение суда первой инстанции в Саратовской области.

Как сообщил в своем канале «Пара слов» депутат Государственной думы России Николай Панков, это «еще одно важное событие для тех, кто стоит на стороне государства в вопросе возвращения земли бывшего авиазавода».

- Насколько помню, еще недавно про эти участки ТЦ «Оранжевый» говорили, что вернуть их не получится. Тогда еще возражал: не надо слушать досужие заявления, это может решить только суд. И вот мы видим, что принятое решение – в пользу жителей и развития нашего города. Отмечу, Казань признала правоту принимаемых решений по землям САЗа. До этого решения принимались по убежищам гражданской обороны, — написал Панков.

Теперь в собственность государства могут вернуться 17 участков общей площадью более 23 гектара.

- Формат рабочей группы, созданной по инициативе Вячеслава Володина, себя оправдывает. На сегодня иски поданы уже по 107 земельным участкам бывшего САЗ (площадью более 273 га) и по 4 объектам гражданской обороны. Решения в пользу Росимущества приняты по 81 участку (площадью 86 га). По двум из них и по одному из убежищ уже оформлено право собственности РФ, а по остальным процессы пока продолжаются.

В этом году по предложению ветерана авиазавода Александра Фридриховича Бернадского поданы и находятся на рассмотрении в суде иски еще по 26 земельным участкам площадью более 186 га. Самый большой участок, по которому идет претензионная работа - 171 га бывшего аэродрома предприятия. Все это — серьезный ресурс для развития города и его промышленного потенциала. То есть, создание рабочих мест, новые объекты инфраструктуры, социальной сферы и другие возможности для наших жителей. После окончания режима ограничительных мероприятий возобновим встречи рабочей группы в привычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU