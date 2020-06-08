8 Июнь 2020 2020-06-08T14:26:57+03:00

Ей был 71 год

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Скончалась Нина Лукашова, бывший Уполномоченный по правам человека в Саратовской области.

Как сообщил Александр Ландо, ранее возглавлявший Общественную палату Саратовской области, Нины Лукашовой не стало в ночь на 8 июня.

Она два срока отработала на посту Уполномоченного по правам человека, с 2004 по 2014 годы. 20 июля Нине Лукашовой должно было исполниться 72 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU